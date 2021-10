Green pass, Rasi: “Abolizione? Tante variabili, vediamo in primavera. Tenere le mascherine in luoghi affollati sarà buona abitudine” – Video (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Vedendo la campagna di vaccinazione e vedendo che la circolazione del virus sta diminuendo in parallelo all’andamento della campagna, se continuiamo così davvero per la primavera potrebbe girare di meno. Bisogna stare attenti al fatto che il resto del mondo non è vaccinato, quindi bisogna vedere i viaggi internazionali cosa ci riportano in patria. Ci sono delle variabili che non ci consentono di andare oltre un certo ottimismo verso la primavera”. Lo ha detto a Sky Tg24 Guido Rasi, consulente del commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, ospite di ‘Buongiorno’, rispondendo alla domanda su quando potremmo fare a meno del Green pass. Parlando poi dell’uso delle mascherine, Rasi ha poi spiegato che “finché ci sono otto milioni di non vaccinati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Vedendo la campagna di vaccinazione e vedendo che la circolazione del virus sta diminuendo in parallelo all’andamento della campagna, se continuiamo così davvero per lapotrebbe girare di meno. Bisogna stare attenti al fatto che il resto del mondo non è vaccinato, quindi bisogna vedere i viaggi internazionali cosa ci riportano in patria. Ci sono delleche non ci consentono di andare oltre un certo ottimismo verso la”. Lo ha detto a Sky Tg24 Guido, consulente del commissario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, ospite di ‘Buongiorno’, rispondendo alla domanda su quando potremmo fare a meno del. Parlando poi dell’uso delleha poi spiegato che “finché ci sono otto milioni di non vaccinati ...

