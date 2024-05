Atalanta da impazzire | Marsiglia stritolato - in finale a Dublino per fare la storia

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'fa sognare l'Italia e un'intera città, Bergamo. I ragazzi di Gasperini hanno gestito con maturità il ritorno della semidi Europa League con ilterminata 1-1 all'andata e 3-0 nel ritorno a Bergamo. La Dea è ine incontrerà il Bayer Leverkusen che garzie al pareggio con la Roma, vola a. La partita si sblocca al 30' del primo tempo: costruzione dal basso veloce dell'che approfitta di unche si era precedentemente spinta in attacco. De Keteleare trova spazio in mezzo al campo, poi allunga per Lookman verso sinistra. Il numero 11 nerazzurro rientra sul destro al limite dell'area, poi calcia: la palla termina in rete all'angolino basso di destra. Oltre al gol di Lookman, la Dea ha costruito svariate occasioni da ...

