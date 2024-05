Università La Sapienza - dopo l’assemblea studenti occupano Scienze Politiche

Manifestazione degli studenti a Piazzale Clodio a Roma, davanti alla sede del Tribunale , dopo gli scontri con la polizia di ieri. Alcuni collettivi si sono dati appuntamento davanti al Palazzo di Giustizia in occasione del processo per direttissima ...

Occupata aula Scienze politiche della Sapienza a Roma - Occupata aula Scienze politiche della sapienza a Roma - Sono circa 300 gli studenti che hanno occupato in serata l'aula A della facoltà di Scienze Politiche dell'università La sapienza di Roma. Sul posto ci sono le forze dell'ordine.

La docu-serie “Marta Russo – Il delitto della Sapienza” arriva oggi in streaming - La docu-serie “Marta Russo – Il delitto della sapienza” arriva oggi in streaming - ‘Marta Russo – Il delitto della sapienza’ va in onda giovedì 9 e venerdì 10 maggio alle 22.00, su Sky Crime e in streaming su Now.

Sfratto dell'Asd Tor Sapienza, gli atleti chiedono l'intervento di Roberto Gualtieri - Sfratto dell'Asd Tor sapienza, gli atleti chiedono l'intervento di Roberto Gualtieri - La posizione del IV municipio Nel tardo pomeriggio del 7 maggio, diverse ore dopo lo sgombero, tanti tesserati dell’Asd Tor sapienza si erano ritrovati sotto la sede del municipio, su via Tiburtina, ...