The Fantastic Four - John Malkovich sarà nel fil - in un ruolo ignoto

(Di giovedì 9 maggio 2024)parteciperà a The, film MCU suii Quattro, in unnon definito, come riportato da Deadline; il veterano di Hollywood si unisce a Paul Walter Hauser, annunciato in settimana, anch’egli in unsegreto, e a Julia Garner (Shalla-Bal, araldo di Galactus). Al momento non sono disponibili altri dettagli sulla notizia, né sono state divulgate dichiarazioni del diretto interessato o dei dirigenti Marvel. The, diretto da Matt Shakman, riporta sullo schermo dopo un decennio la famiglia di supereroi Marvel, composta da Reed Richards/Mr.(Pedro Pascal), Sue Storm/la Donna Invisibile (Vanessa Kirby)ny Storm/la Torcia Umana (Joseph Quinn) ...

Anche Paul Walter Hauser è entrato a far parte del cast di Fantastic Four in un ruolo misterioso: l’attore di Cobra Kai farà il suo debutto in casa Marvel nel film di prossima uscita, interpretato da Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards (alias ...

Il cast del film Marvel Fantastic Four si è arricchito con la presenza dell'attore John Malkovich . John Malkovich è entra to ufficialmente nel cast di The Fantastic Four , il nuovo film del MCU che arriverà nei cinema americani il 25 luglio 2025. Alla ...

Fantastic Four: John Malkovich entra nel cast con un ruolo avvolto dal mistero - fantastic Four: John Malkovich entra nel cast con un ruolo avvolto dal mistero - John Malkovich è entrato ufficialmente nel cast di The fantastic Four, il nuovo film del MCU che arriverà nei cinema americani il 25 luglio 2025. Alla regia sarà impegnato Matt Shakman, già dietro la ...

Fantastic Machine: trailer italiano del doc premiato al Sundance con la voce narrante di Elio Germano (Al cinema dal 9 maggio) - fantastic Machine: trailer italiano del doc premiato al Sundance con la voce narrante di Elio Germano (Al cinema dal 9 maggio) - Dal 9 maggio nei cinema italiani con Teodora Film il documentario di Ruben Östlund premiato al Sundance Festival e alla Berlinale e narrato da Elio Germano.

The Fantastic Four, John Malkovich sarà nel film, in un ruolo ignoto - The fantastic Four, John Malkovich sarà nel film, in un ruolo ignoto - John Malkovich parteciperà a The fantastic Four, film MCU sui fantastici Quattro, in un ruolo non definito, come riportato da Deadline; il veterano di Hollywood si unisce a Paul Walter Hauser, ...