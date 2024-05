Grave incidente fra auto e camion a Bordolano vicino Cremona | Agnese Brunelli di Verolanuova morta a 55 anni

Bordolano , 10 aprile 2024 – Una donna di cinquantanove anni di Manerbio (Brescia) ha perso la vita in uno Schianto frontale avvenuto ieri poco dopo le 17, a pochi metri dal ponte sull’Oglio, in territorio di Bordolano . Secondo i primi ...

Gorle (Bergamo), 9 maggio 2024 – Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un Incidente che si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16,30, in via Roma, a Gorle, nella Bergamasca. L’uomo, che viaggiava il sella alla sua moto ...