Giro d’Italia 2024 - Rapolano Terme | spettatrice colta da malore in tribuna

Venerdì 10 maggio andrà in scena la settimma tappa del Giro d’Italia 2023. Siamo arrivati a un momento cruciale della Corsa Rosa: spazio alla prima cronometro individuale, che andrà in scena su un percorso esigente di 40,6 km da Foligno a Perugia. ...

Giro d’Italia 2024, 9^ tappa Avezzano-Napoli: ultima fatica prima del riposo - giro d’Italia 2024, 9^ tappa Avezzano-Napoli: ultima fatica prima del riposo - La 9^ tappa del giro d’Italia 2024, in programma domenica 12 maggio, si correrà lungo le strade delle province de L’Aquila, in Abruzzo, Frosinone e Latina, in Lazio, e Caserta e Napoli, in Campania.

Si sente male al Giro d’Italia, donna salvata dai vigili del fuoco - Si sente male al giro d’Italia, donna salvata dai vigili del fuoco - Rapolano Terme (Siena), 9 maggio 2024 – Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco poco dopo l’arrivo della tappa del giro d’Italia a Rapolano Terme. Eranno circa le 18. La squadra del comando di ...