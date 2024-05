Cruciani mai visto così | Vergogna - scatta l' ovazione per la difesa di Toti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) L'inchiesta genovese che ha portato all'arresto ai domiciliari di Giovanni"fa acqua da tutte le parti" e smaschera il finto garantismo del Pd. È un Giuseppescatenato quello che prende la parola nella puntata di giovedì 9 maggio di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Il terremoto giudiziario che ha travolto la Regione Liguria ha scosso la politica a un mese dalle europee. Il Pd, in particolare, da una parte si dice garantista, dall'altra chiede le dimissioni di. Lo ha fatto Elly Schlein, lo ripete la dem Gualmini in studio. "Dice 'noi siamo tutti garantisti' e però chiede le dimissioni di, c'è una contraddizione clamorosa - commenta il conduttore de La Zanzara - se uno non coglie la gravità di una regione la cui amministrazione viene azzoppata da ...