Governo | domani Cdm alle 11

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si terrà11. Sul tavolo il dl fiscale e le misure per contrastare gli infortuni sul lavoro. Non dovrebbero esserci, invece, interventi sul prezzo dei tamponi.

Advertising

fattoquotidiano : GREEN PASS / RISCHIO PARALISI Dopo la crepa sui porti, il governo va allo scontro. Da domani portuali e autotraspo… - TgrRai : #Covid_19, @Cartabellotta (pres. @GIMBE): 'La spinta gentile del #GreenPass non ha prodotto i risultati auspicati e… - bendellavedova : Il #greenpass fa parte della strategia del governo per contrastare il Covid. Una strategia che, ad oggi, si rivela… - beatricecice13 : RT @RadioSavana: Le forze armate contro il governo. Primo storico sit-in della storia dell'aeronautica davanti alla base militare di Sigone… - Spartaco072 : RT @M_da_CB: Frontiere è a fianco di tutti i lavoratori che domani, e nei prossimi giorni, sciopereranno contro le misure oppressive, illeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo domani

La notizia è stata confermata adall'avvocato Sandro D'Aloisi, legale di Castellino. I sei ... nati e cresciuti con il dissenso alla campagna vaccinale seguita dal, allo scopo di ...Una "sfida" alDraghi, che invece continua sulla linea rigida del green pass. "Sono il sindaco anche dei no vax", dice lui. Giusto o sbagliato che sia. Di sicuro, con il via all'...La città guarda ora al raduno dei 30mila no-pass che con lo scalo non hanno nulla a che fare. Dai portuali proposta per posticipare l'applicazione ...Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri si terrà domani alle 11. Sul tavolo il dl fiscale e le misure per contrastare gli infortuni sul lavoro. Non dovrebbero esserci, invece, interventi ...