Calcio, un nuovo oriundo per l'Italia? Mancini pensa a Ibanez della Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci un nuovo oriundo all'orizzonte per l'Italia del Calcio: il difensore della Roma Roger Ibanez, infatti, ha tutte le carte in regola per essere naturalizzato. Il primo passo però dovrebbe essere di Roberto Mancini, che dovrebbe manifestare l'intenzione di convocarlo. Ibanez è nato in Brasile, ma la madre è uruguaiana, inoltre, prima di passare all'Atalanta, nel 2019, ha ottenuto anche il passaporto italiano, in quanto il calciatore aveva degli avi nati in Italia e poi partiti alla volta del Sudamerica. Per giocare in Nazionale però non basta il passaporto, ma serve essere naturalizzati. Per chiedere la naturalizzazione bisogna non aver mai giocato con la Nazionale maggiore ...

