Stellantis presenta i risultati del progetto di guida autonoma L3Pilot

Advertising

zazoomblog : Stellantis presenta ad Amburgo i risultati del progetto di guida autonoma L3Pilot - #Stellantis #presenta #Amburgo - DividendProfit : Stellantis presenta ad Amburgo i risultati del progetto di guida autonoma L3Pilot -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis presenta

... ha commentato Harald Wester, Chief Engineering Officer di. " Riteniamo che questi progetti internazionali, condotti su larga scala e con il coinvolgimento di molti partner, siano ...i risultati del progetto di guida autonoma L3Pilot ad Amburgo allo ITS World Congress . Comprese dimostrazioni di guida sulle autostrade vicino alla città tedesca.. L3Pilot è un ...(Teleborsa) - Dall'11 al 15 ottobre Stellantis presenterà il suo contributo al progetto di guida autonoma L3Pilot all'evento finale di L3Pilot ad Amburgo, in Germania, in concomitanza con ...Annunciata strategia elettrificazione societa' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ott - Leasys, brand Stellantis e controllata di Fca Bank (joint venture paritetica tra Stellantis e Credit Ag ...