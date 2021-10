Fred Buscaglione | il Mozart della musica leggera italiana

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il piacere e l’emozione che io ho provato negli anni, credo addirittura da quando era ancora vivo e io ero bambino (incantato e sedotto dalla sua energia, dal suo essere duro – ed era tenero), ascoltandoe vedendolo nella televisione in bianco e nero, è paragonabile soltanto alla forza di seduzione del Don Giovanni di, con il libretto mirabile di Lorenzo Da Ponte. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2021non canta le proprie emozioni, i sentimenti, i pensieri d’amore, ma racconta. Nessuno, tra i cantanti e i cantautori, con le parole e la, ha fatto vivere davanti a noi persone e personaggi che si muovono sulla scenavita, e la prolungano, come ha fatto lui. Il teatro del mondo ...

Advertising

IlPrimatoN : Il celebre cantautore piemontese è stato capace di sprigionare una vitalità euforica e una forza di seduzione parag… - radiofmfaleria : FRED BUSCAGLIONE - BUONASERA SIGNORINA - radiofmfaleria : FRED BUSCAGLIONE - La tazza di tè - radiocalabriafm : FRED JR.BUSCAGLIONE - ERI PICCOLA - dr_yozz : ? #NowPlaying “Guarda che Luna” by Fred Buscaglione on #Anghami -

Ultime Notizie dalla rete : Fred Buscaglione

Il Primato Nazionale

A partire dalle ore 18 vi sarà un concerto tributo a[…] Cultura e Spettacoli Savona Nel weekend su Radio 104 Savona Sound arriva anche DANCE PARTY Posted on 7 Giugno 2019 6 ...... la stessa, a differenza di quanto precedentemente citato, non si svolgerà allo stadio "Alessandro Lamarmora " Vittorio Pozzo" bensì al Biella Forum di Via2 a partire dalle ore 18 ...A partecipare a questa grande “esplosione” di vita, gioia e libri ci sarà anche Golem Edizioni, presente tutti e cinque i giorni, in orario 10-20 e venerdì e sabato dalle 10 alle 21, con lo stand G66, ...Blogo ricorda Elio Pandolfi, cantante, doppiatore e attore di teatro cinema e tv scomparso a Roma all'età di 95 anni.