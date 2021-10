David Fincher: Netflix annuncia la docuserie sul cinema intitolata Voir (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Netflix ha annunciato l'arrivo della docuserie Voir, dedicata al cinema, che è stata prodotta da David Fincher, con un breve teaser. David Fincher collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della docuserie intitolata Voir, che verrà presentata in anteprima durante l'AFI Fest in programma dal 10 al 14 novembre. Il progetto, tuttavia, non ha ancora una data prevista per il debutto sulla piattaforma. La docuserie serie Voir proporrà dei videosaggi che celebrano il cinema e vedranno David Fincher coinvolto come produttore esecutivo. Il regista, in precedenza, ha collaborato con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)hato l'arrivo della, dedicata al, che è stata prodotta da, con un breve teaser.collaborerà nuovamente conin occasione della, che verrà presentata in anteprima durante l'AFI Fest in programma dal 10 al 14 novembre. Il progetto, tuttavia, non ha ancora una data prevista per il debutto sulla piattaforma. Laserieproporrà dei videosaggi che celebrano ile vedrannocoinvolto come produttore esecutivo. Il regista, in precedenza, ha collaborato con ...

