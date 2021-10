Inchiesta coop, nelle intercettazioni: “Se il procuratore si sveglia…” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Se il procuratore s’ scet’ (si sveglia) ci viene a prendere a tutti quanti”. Sapevano di essere sorvegliati a distanza i presidenti delle 8 cooperative tutte riconducibili a Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio, presidente di fatto di una delle cooperative, colpito oggi da ordinanza di custodia in carcere, ma gestore di tutte le altre. Si tratta di cooperative sociali che di fatto però sociali non erano perché veniva meno il requisito essenziale ovvero l’inclusione del 30% di lavoratori bisognosi. Le cooperative avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno per un valore stimato di 1.600.000 € l’anno. L’indagine della Procura di Salerno, che oggi ha portato la Squadra Mobile all’esecuzione dei provvedimenti, riguarda ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – “Se ils’ scet’ (si sveglia) ci viene a prendere a tutti quanti”. Sapevano di essere sorvegliati a distanza i presidenti delle 8erative tutte riconducibili a Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio, presidente di fatto di una delleerative, colpito oggi da ordinanza di custodia in carcere, ma gestore di tutte le altre. Si tratta dierative sociali che di fatto però sociali non erano perché veniva meno il requisito essenziale ovvero l’inclusione del 30% di lavoratori bisognosi. Leerative avevano in gestione la manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio del Comune di Salerno per un valore stimato di 1.600.000 € l’anno. L’indagine della Procura di Salerno, che oggi ha portato la Squadra Mobile all’esecuzione dei provvedimenti, riguarda ...

