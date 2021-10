Joana Lemos | chi è la pilota e campionessa di rally che ha appena sposato Lapo Elkann

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel giorno del suo compleanno,hala sua fidanzata. Una cerimonia blindatissima, svoltasi in Portogallo proprio ieri, il 7 ottobre 2021, alla quale hanno partecipato solo i parenti e gli amici più stretti della coppia. E allora nelle ultime ore tutti gli occhi sono puntati sulla donna che ha conquistato l’ex “enfant terrible” di casa Agnelli. Il matrimonio blindato diIl matrimonio disi è svolto ieri in gran segreto in Portogallo, paese d’origine di. L’ipotesi di un matrimonio imminente si era fatta concreta già dalla fine del 2020 quando il mondo del gossip si era soffermato ad ...

Corriere : Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - guglielmograda1 : Oggi si è sposato lapo Elkann con Joana Lemos auguri ma la madre di lapo avrà partecipato alle nozze? - infoitcultura : Lapo Elkann si è sposato: matrimonio all’estero con Joana Lemos, pilota e campionessa di rally - benny_bove : RT @Corriere: Lapo Elkann si è sposato: le nozze nel giorno del suo compleanno - infoitcultura : Lapo Elkann si è sposato: chi è la moglie Joana Lemos -

Nozze celebrate nella giornata di ieri in Portogallo (dove due anni fa la coppia si è conosciuta), paese natale della neo moglie, socia anche del rampollo della famiglia Agnelli, nonché ...Lapo Elkann , scapolo d'oro della famiglia Agnelli, si è sposato il 7 ottobre in Portogallo , paese d'origine della moglie. Una cerimonia riservatissima davanti a pochi intimi, secondo ...Il rampollo di casa Agnelli ricorderà per sempre questo giovedì 7 ottobre. Nel giorno del suo 44esimo compleanno è convolato a nozze con Joana Lemos. Le nozze tra i due, celebrate in gran segreto e ...L'imprenditore Lapo Elkann si è sposato con una cerimonia riservata a pochi intimi. Tutto è avvenuto in Portogallo, paese natale della sposa.