MOVIOLA – Italia-Spagna | ingenuità di Bonucci | espulso per doppia ammonizione Scelta giusta?

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Clamorosadi Leonardo, che al 42? lascia l’in 10. Croce e delizia il difensore della Juventus nel match contro la, valido per le Final Four di Nations League. Dopo un salvataggio miracoloso a metà primo tempo, il capitano della Nazionale ha commesso due errori imperdonabili. Al giallo per proteste al 30? ne è seguito un altro, circa 10? dopo, per una gomitata ad un avversario. Per quanto la decisione dell’arbitro possa apparire fiscale, l’impressione è che non ci sia nulla da recriminare. La colpa è infatti tutta di, protagonista di un intervento evitabile quanto passibile diin 10 e sotto di due gol in un primo tempo da dimenticare. SportFace.