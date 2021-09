Barcellona, riunione alle 3 dopo il tonfo col Benfica: Pirlo la scommessa di Laporta (Di giovedì 30 settembre 2021) In casa Barcellona si pensa all’esonero di Koeman e al suo possibile sostituto in panchina: Pirlo piace sempre dopo il tonfo contro il Benfica in Champions League, la posizione di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona si è ulteriormente aggravata. Al termine della partita, c’è stata una riunione alle 3 di notte in casa blaugrana per pianificare il futuro. La dirigenza si è riunita, facendo i nomi anche dei possibili sostituti dell’allenatore. Come riporta Catalunya Radio, Xavi e Roberto Martinez sono sempre in lista, ma starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi Andrea Pirlo. L’ex Juventus è il preferito del presidente Laporta che lo vedrebbe come la reincarnazione di Frank ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) In casasi pensa all’esonero di Koeman e al suo possibile sostituto in panchina:piace sempreilcontro ilin Champions League, la posizione di Ronald Koeman sulla panchina delsi è ulteriormente aggravata. Al termine della partita, c’è stata una3 di notte in casa blaugrana per pianificare il futuro. La dirigenza si è riunita, facendo i nomi anche dei possibili sostituti dell’natore. Come riporta Catalunya Radio, Xavi e Roberto Martinez sono sempre in lista, ma starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi Andrea. L’ex Juventus è il preferito del presidenteche lo vedrebbe come la reincarnazione di Frank ...

