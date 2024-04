Pronostico e quote Indiana Pacers – Milwaukee Bucks - NBA 29-04-2024 Gara 4

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, gara-4 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Haliburton e compagni conducono 2-1 nella serie e vanno a caccia della terza vittoria per mettere un punto esclamativo e garantirsi almeno un match point ...

Gli Highlights video della gara-3 tra Indiana Pacers e Milwaukee Bucks, valevole il primo turno dei Playoffs della NBA 2023/2024. Emozioni a non finire in quel di Indianapolis, dove i Pacers riescono ad imporsi all’overtime, reagando alla tripla di Khris Middleton che quasi allo scadere dei ...

Stasera, venerdì 26 aprile, alle 23:30 Indiana Pacers e Milwaukee Bucks scenderanno in campo in occasione di gara-3 della serie di primo turno dei Playoff Nba 2024. La serie al momento è in parità sull’1-1 Milwaukee ha vinto il primo match 109-94, mentre il secondo ha sorriso ai Pacers sul ...

Indiana batte Milwaukee in trasferta 125-108. Super Siakam con 37 punti, 11 rimbalzi e 6 assist. Turner e Nembhard contribuiscono alla causa rispettivamente con 22 e 20 punti. Haliburton non riesce ancora a ritrovare la forma dopo l’infortunio e chiude con 12 punti e 12 assist. Non bastano ai ...

