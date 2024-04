Inter campione d’Italia - il pasillo de honor del Torino VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilha deciso di omaggiare l'con ildeimportato dalla tradizione spagnola. La squadra granata si è schierata in due file all'ingresso in campo dei giocatori e ha applaudito i nerazzurri che lunedì hanno conquistato ufficialmente il ventesimo scudetto della loro storia. Un gesto simbolico che sicuramente sarà stato molto apprezzato dall'e che dimostra sportività da parte del Toro, prima formazione a vincere lo scudetto con cinque giornate di anticipo, proprio come fatto dagli attuali campioni. Ecco il. ??????? ?? ????? ??? #pic.twitter.com/X8M8MspfIg — Lega Serie A (@SerieA) April 28, 2024