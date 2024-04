Katia Ricciarelli - perché è finita con Pippo Baudo | Mi ha fatto abortir - oggi mi pento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024)si stava lasciando alle spalle una burrascosa storia d’amore con il collega tenore Jose Maria Carreras, mentreera reduce dal matrimonio con Angela Lippi, dalla quale ha avuto l’unica figlia Tiziana. Traall’epoca cinquantenne, la soprano dieci anni più giovane, scocca la scintilla e pochi mesi dopo i due arrivano all’altare.e ladiventano marito e moglie nel mese di gennaio 1986 in una cerimonia celebratasi nel municipio di Militello cittadina natale del conduttore. Un grande amore quello tra, in cui entrambi hanno creduto molto ma che sfortunatamente non è durato. Per lungo tempo ci si è ...