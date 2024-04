Google sta per lanciare “Riassumi questa email” | come l’intelligenza artificiale cambierà Gmail

Google rivoluziona le previsioni meteorologiche con l’ intelligenza artificiale Google ha presentato SEEDS, un modello di intelligenza artificiale capace di predire catastrofi meteorologiche in modo economico e accurato su vasta scala. Questo approccio innovativo rivoluziona le previsioni ... Continua a leggere>>

La rassegna settimana le da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile sulle ultime notizie dal mondo dell'Intelligenza artificiale . La nuova playlist di Spotify, le previsioni di Elon Musk , l'indagine del New York Times e gli annunci di Google .

Per supportare le piccole e medie imprese italiane nel loro viaggio verso la scoperta dei vantaggi dell'intelligenza artificiale, Google ha lanciato "IA per il Made in Italy". Questo progetto offre risorse, consulenze personalizzate e corsi di formazione gratuiti – sia online che sul territorio – ...

