Il procuratore nazionale Antimafia | Presenza strutturale delle mafie anche nel calcio professionistico

Tegola giudiziaria su Rosario D'Onofrio. l’ex procuratore capo dell'Aia, l'associazione italiana arbitri, è stato condannato a Milano a 5 anni e 8 mesi nell'ambito dell'indagine su un presunto Traffico internazionale di droga. Indagine che aveva portato, nel 2022, a una raffica di arresti. A ...

Continua a leggere>>

Antonio Laudati in un comunicato stampa ha dichiarato di non aver “mai costruito dossier per spiare o ricattare politici o personaggi famosi” e di aver agito “sotto il pieno controllo del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo“, plausibilmente, o come ritiene il centrodestra, Federico ...

Continua a leggere>>

Le condotte di Striano “mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti elementi che confliggano con l’idea di un’azione concep... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Continua a leggere>>

“Sono profondamente preoccupato per i bombardamenti e per la possibile incursione terrestre israeliana a Rafah“. Lo ha detto il Procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi), Karim Khan, citato da Al Jazeera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è riunito oggi per la prima volta con i ...

Continua a leggere>>

“Sono profondamente preoccupato per i bombardamenti e per la possibile incursione terrestre israeliana a Rafah“. Lo ha detto il Procuratore della Corte Penale Internazionale (Cpi), Karim Khan, citato da Al Jazeera. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è riunito oggi per la prima volta con i ...

Continua a leggere>>