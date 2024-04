Parveen Dusanj - chi è l’ultima e attuale moglie di Kabir Bedi | Si chiama come la mia e - le ho fatto cambiare nome

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024), il famoso “Sandokan”, il 15 gennaio 2016 ha sposato l’, quartadell’attore indiano. Dopo la fine dei matrimoni con Protimae Susan Humphreys, dopo la relazione con l’attrice indianaBabi e il terzo matrimonio con Nikki Vijaykar,ha incontrato, ricercatrice e produttrice britannica di origine indiana. La proposta di matrimonio è arrivata sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma, dopo dieci anni di fidanzamento. Il matrimonio è durato tre giorni. “Siamo insieme da dieci anni, quindi eravamo già sposati nello spirito. L’ho conosciuta nel 2006 quando stavo recitando in The Far ...