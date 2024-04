Inter-Torino - pasillo de honor per i campioni | cos'è e come funziona

Inter-Torino è la sfida che sta per iniziare a San Siro, dove la squadra granata ha dedicato una bella e sportiva passerella d’onore ai Campioni d’Italia nerazzurri passerella d’onore – Inter-Torino, Lunch Match della trentaquattresima giornata di Serie A, ha inizio nel segno della sportività a ...

Continua a leggere>>

L’Inter tra circa un’ora scenderà in campo a San Siro per sfidare il Torino. Tutto pronto nello spogliatoio. TUTTO PRONTO – L’Inter è pronta per scendere in campo a San Siro alle 12.30 contro il Torino. Per questa sfida è stata Scelta la prima maglia casalinga, disponibile già nello spogliatoio ...

Continua a leggere>>

Domani Inter-Torino e subito dopo la festa scudetto. I nerazzurri, campioni d’Italia, si trovano in ritiro ad Appiano Gentile. Mentre la festa è già tutta Programmata. Programma ? Verso Inter-Torino, partita valida per la trentaquattresima giornata di campionato. Vigilia sicuramente diversa per i ...

Continua a leggere>>