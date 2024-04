La Russa | Vannacci? Buon per lui che non ha figli disabili Il generale ‘snobba’ Giorgetti

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Credo sia di buonsenso dire di no all?invio di truppe” e l’Ucraina va sostenuta “non solo per difendere uno stato aggredito, non solo per difendere il diritto internazionale, ma anche per difendere noi stessi. Se prevale la legge del più forte, come ha detto Giorgia ...

Continua a leggere>>

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Credo sia di buonsenso dire di no all'invio di truppe" e l'Ucraina va sostenuta "non solo per difendere uno stato aggredito, non solo per difendere il diritto internazionale, ma anche per difendere noi stessi. Se prevale la legge del più forte, come ha detto Giorgia ...

Continua a leggere>>