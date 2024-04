Abbiamo le motivazioni giuste Per noi è la finale di Champions

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) Sereno, determinato, pronto a guidare la battaglia per vincere la guerra: così il "generale" Boscaglia si presenta a quella che potrebbe essere l’ultima conferenza pre partita della stagione, per parlare della sfida alla Lucchese, ma soprattutto dell’Ancona. "Quando in una partita di 90’ ti giochi tutto i rischi ci sono – analizza Boscaglia –. La troppa pressione, l’ansia che dobbiamo assolutamente eliminare, il fatto che ci possano essere episodi avversi. Ma ci stiamo arrivando molto bene. Sotto l’aspetto psicologico, fisico e tecnico. Sapendo di incontrare una squadra che proprio perché non ha nulla da perdere può giocare in grandissima libertà mentale. Dobbiamo aspettarci una partita in cui gli avversari possono mettere in campo quello che in altri contesti magari non gli riesce. Noi dalla nostrale, che saranno molto ...