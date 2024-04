Judo - Italia in finale per il bronzo nel Team Event agli Europei! Impresa sfiorata ai quarti contro la Georgia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Obiettivo raggiunto al termine delle eliminatorie per l’in occasione delche chiude il programma dei Campionati2024 dia Zagabria. La squadra nostrana ha addirittura sfiorato la grandeaicon la, perdendo allo spareggio (con un sorteggio molto sfortunato), per poi riscattarsi ai recuperil’Olanda accedendo così allaper la meda dicon la perdente della semiattualmente in corso di svolgimento tra Francia e Germania. Il cammino degli azzurri è cominciato al primo turno con una netta vittoria dopo cinque sfide per 4-1 nei confronti dell’IJF Refugeegrazie alle ...