LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | in quattro provano ad evader - ma c’è ancora parecchio movimento

(Di domenica 28 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Price-Pejtersen è stato ripreso dal plotone, mentre Tratnik rimane in avanscoperta. Davanti il quartetto ha sempre una cinquantina di secondi di vantaggio. 13.07 La composizione del quartetto di testa: Remi Cavagna (Movistar Team), Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team), Alexander Balmer (Swiss Cycling) e Darren Rafferty (EF Education – EasyPost). 13.05 La situazione quando mancano 120 chilometri al traguardo: sono indavanti con 20? di vantaggio sulla coppia Tratnik e Price Pjetersen, a 40? il gruppo principale. 13.02 Ripreso Alaphilippe, con Tratnik e Price-Pjetersen chea partire in contropiede. Intanto abbandonano la corsa anche McNulty e De Gendt. 13.00 Quartetto di testa riunito, da dietro si è sganciato Alaphilippe che prova ad inseguire. Gruppo che ...