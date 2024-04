Paola Turci commenta la foto di Francesca Pascale e Francesca Fagnani | Non sono gelosa - ma

L’intervista a Belve di Francesca Pascale andrà in onda martedì sera su RaiDue, nel frattempo lei le dedica un post per ringraziarla Francesca Pascale si mostra entusiasta sui social dopo l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve, il programma che è giunto al suo ultimo appuntamento e ...

E’ di soli 28mila euro l’utile del primo bilancio (2023) di Futura Luxury Home (Flh), la società Immobiliare fondata a marzo dello scorso anno da Francesca Pascale, già fidanzata del defunto Silvio Berlusconi, che ne è anche amministratrice e socia unica. Il bilancio è stato approvato pochi giorni ...

Francesca Pascale parla di amore e politica in una lunga intervista rilasciata a Chiara Valerio per “D – la Repubblica”. […] Continua a leggere Francesca Pascale: “Non ho mai sentito Berlusconi come un compagno” su Perizona.it

Francesca Pascale si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica. La passione per la politica, l'incontro con Silvio Berlusconi, l'amore per la moglie Paola Turci e la certezza di non considerarsi fluida, queer, lesbica, bensì liberà ("Mi sono sempre lasciata libera nelle scelte. Se una...

