Arrampicata sportiva - Coppa Europa Boulder 2024 | Niccolò Antony Salvatore 8° a Klagenfurt

(Di domenica 28 aprile 2024)termina in ottava posizione la prima tappa di. Nel centro diama di, in Austria, è stato l’unico azzurro in grado di qualificarsi per l’atto finale, vinto poi dal francese Leo Favot davanti al compagno di squadra Girard e allo sloveno Romsak. Per un soffio non era riuscito a entrare nella lista dei finalisti Luca Boldrini, mentre si erano fermati in semifinale – ma più distanti dalla qualificazione – anche Giorgio Tomatis e Davide Marco Colombo. In campo femminile ha trionfato la slovena Jennifer Buckley, argento per la spagnola Macia Martin e bronzo per la francese Saurel. Qui nessuna delle nostra portacolori è riuscita a centrare le semifinali, con Giulia ...