Pergola pareggia - addio playoff Il GabicceGradara va ai playout

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 aprile 2024) PERGOLESE 11 PERGOLESE: Aluigi, Salciccia, Fontana, Piermarioli, Lattanzi (31’ st Savelli), Rebiscini (44’ pt Bartolucci), Anastasi (25’ st Petrucci), Gaia, Fraternali (31’ st Casagrande), Curzi (1’ st Marinelli), Bucefalo. All. Guiducci: Tacchi, Gabrielli, Costa, Magi, Franca, Tombari, Gergamini, Domini, Scarpellini (31’ st Grandicelli), Mani (39’ st Morini), Costantini (36’ st Finotti). All. Capobianco Arbitro: Eletto di Macerata Reti: 18’ pt Scarpellini; 4’ st PiermarioliLa stagione della Pergolese (foto) si conclude con un pareggio, mantenendo il 6 posto, un risultato importante come neo promossa. Avvio di partita che vede ilpericoloso che colpisce il palo da palla inattiva. Vantaggio ospite al 18’ con Scarpellini, che è bravo a insaccare in rete un ...