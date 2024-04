Villaggio dei Ragazzi | ultima prova del 24º National Billiard Challenge di stecca a cinque birilli

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 aprile 2024) Maddaloni. Al via nella giornata di ieri ieri aldeila sesta eddel 24ºdi. Ai nastri di partenza sui biliardi allestiti dall’azienda “Maurizio Landolfo” 900 atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Campioni del calibro di Matteo Gualemi, Andrea Quarta, Michele Gotta, Santi Caratozzolo, Michelangelo Aiello e Pierluigi Sagnella, che occupano i primi posti nella classifica iridata, si stanno affrontando per conquistare le finali del Campionato Italiano in programma nel mese di giugno a Saint-Vincent. L’evento sportivo, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) e patrocinato dalla Regione Campania e ...