Meloni si prepara alle Europee | Pronti alla nuova sfida Poi la battuta su Salvini | Ha preferito il Ponte a noi

"Ci abbiamo messo sei anni ad arrivare al 6% e ce ne abbiamo messi tre per portare quel 6 al 26,5%. Ci siamo concentrati ogni centimetro con fatica, senza regali, è stata ostinazione. Quello che ci siamo guadagnati non è dato acquisito per sempre". Giorgia Meloni dà voce all'orgoglio di Fratelli ...

l’annuncio tanto atteso e previsto arriverà alla festa di partito a Pescara. Dopo la candidatura di Antonio Tajani nelle liste di Forza Italia e quello di Elly Schlein nel Pd, anche Giorgia Meloni sarà capolista del suo partito Fratelli d’Italia alle prossime elezioni Europee di giugno. ...

Giorgia Meloni sarà in corsa alle Europee. Come previsto, la presidente del Consiglio ha scelto di candidarsi per uno scranno a Bruxelles che non occuperà mai: sarà una sorta di test su sé stessa e il peso di Fratelli d’Italia nella coalizione di centrodestra che nella kermesse di Pescara viene ...

«L'importante è la chiarezza. Se Meloni dicesse votatemi che magari poi ci vado in Ue, sarebbe inaccettabile. Ma Meloni dice 'il mio è un modo per testare il consenso dell’Italia nei confronti miei e del mio governò. E allora trovo che sia molto meglio di mille sondaggi». Quindi, «grazie Giorgia ...

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - Giorgia Meloni e altri leader "possono candidarsi alle Europee, l'importante è farlo con lealtà". Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, intervistato da Bianca Berlinguer alla Conferenza Programmatica di Fdi a Pescara. "E' la prima che lo fa? - chiede ...

