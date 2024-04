Fdi | Meloni alle prese con otoliti - ' sono come su ottovolante ma ce la faccio' **

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Esiste ancora un partito comunista, tanto per capire dove sono i nostalgici dei totalitarismi in questo paese". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo alla kermesse di Fdi a Pescara e ironizzando sulle segnalazioni arrivate sulla tecnostruttura messa in piedi per ...

La premier chiude la convention di Fratelli d’Italia a Pescara, dove annuncerà la sua candidatura per Bruxelles in tutte le circoscrizioni. La Russa: «Mattarella mi ha chiamato per solidarietà dopo la mia foto a testa in giù sui social»

“Io mi occupo di cose serie e temo che il dibattito si stia orientando su una scarica di veleni e di delegittimazione dell’avversario che dimostrano quanto debole sia diventata la politica negli ultimi anni in Italia. Non c’è bisogno di delegittimare gli altri, qualcuno deve anche rassegnarsi, la ...

Caro Porro, mi rivolgo a te per mandare un messaggio al nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Apprezzatissima Primo Ministro, sono Massimo Fochi, un insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Salutati di Montecatini. Le scrivo per sapere se riproporrete una legge (che avevo intravisto ad ...

Tutti assieme appassionatamente per sostenere Giorgia Meloni che annuncia la sua candidatura come capolista alle elezioni europee, anche se non siederà mai nel Parlamento di Strasburgo. Sul palco di Pescara, il ministro della Difesa e compagni di partito Guido Crosetto, la senatrice di Fdl ...

