Cibi non tracciati e lavoratori in nero nei ristoranti etnici a Trastevere | pioggia di multe

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma. Continuano i controlli amministrativi della Polizia di Stato in tutte le zone della capitale. In zonasono state verbalizzate 16 violazioni amministrative per un totale di 36.000 euro, con la contestuale distruzione di 48 kg di alimenti. Controlli della polizia a– (ilcorrieredellacitta.com)Continua costante l’impegno della Polizia di Stato nello svolgimento di servizi amministrativi dedicati. Nella serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del Commissariatohanno elevato 16 verbali per violazioni amministrative, per un totale di 36.000 euro, con la contestuale distruzione di oltre 48 kg di alimenti. I poliziotti hanno proceduto a controllare diversi esercizi di ristorazione etnica riscontrando alcune irregolarità amministrative; sono stati sequestrati oltre 48 kg di alimenti pronti per la ...