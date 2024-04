Incendio in hotel a Villafranca di Verona | evacuate 700 persone nella notte

Una donna di Zevio, in provincia di Verona , è stata arrestata nella notte di domenica scorsa con l’accusa di tentato omicidio. La 34enne, artista circense di origini romene, avrebbe tentato di uccidere l’attuale compagno in almeno tre occasioni nel giro di pochi minuti. Secondo il racconto ... Continua a leggere>>

La violenta lite in casa e le coltellate, culminate con l’arresto. Una donna di 34 anni è finita in carcere a Verona con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del compagno. Solo pochi mesi fa la donna aveva denunciato sui social le botte subite dall’ex fidanzato. Come riporta il Corriere del ...

Continua a leggere>>