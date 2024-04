Gaza - numero bimbi morti sconcertante

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 13.16 Ildei bambiniè "".Così, senza mezzi termini, il commissario generale dell'Agenzia Onu per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Lazzarini. "In 6 mesi sono morte oltre 30.000 persone",e il bilancio "potrebbe essere sproporzionatamente più alto". "Tra ici sono 13.000 bambini", afferma. "Sonopiù bambini in 6 mesi che in tutti i conflitti del mondo negli ultimi 4 anni". Un bilancio "senza precedenti sia in termini di dimensioni che di distruzione".