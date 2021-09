Pagelle Juve Chelsea | Chiesa dominante | Bonucci perfetto VOTI

(Di mercoledì 29 settembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP:, De Ligt,FLOP: Christensen, Alonso, Ziyechntus: Szczesny 6; Danilo 7,7.5, De Ligt 7.5, Alex Sandro 7; Cuadrado 6.5, Bentancur 6 (83? Chiellini 6.5), Locatelli 7, Rabiot 6 (77? McKennie 6);7.5 (77? Kean 6), Bernardeschi 6.5 (65? Kulusevski 6). All. Allegri 7: Mendy 6; Christensen 5 (75? Barkley 6), Thiago Silva 6.5, Rudiger 6; ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/22:Chelsea Ledei protagonisti del match trae Chelsea, valido per la 2ª giornata del gruppo H della Champions League 2021/2022. TOP: Chiesa, De Ligt FLOP: Rabiot, Christensen, ...Lasi presenta al secondo appuntamento con la Champions incerottata per le perdite di Morata e ...l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le...Juventus-Chelsea 1-0 Juventus Szczesny 6,5: sembra stia ritrovando sicurezza, presente anche in uscita. Danilo 6,5: sempre attento, anche cattivo se necessario. Bonucci 7: ormai c ...Le pagelle di Juventus-Chelsea 1-0 con i voti e il tabellino del match valido per la seconda giornata di Champions League 2021/2022. All’Allianz Stadium i bianconeri di Allegri ...