A Monreale la 63esima Settimana di Musica Sacra dell’Orchestra Sinfonica

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Atorna la 63° edizione dellaInternazionale di. La presentazione è avvenuta questa mattina al Palazzo Arcivescovile. La kermessele avrà inizio il 19 ottobre per terminare il 26 dello stesso mese. “Quest’anno ladiritorna al suo antico splendore con una serie di concertili e canori dal 19 al 26 ottobre, che si svolgeranno oltre che nel Duomo anche in altre chiese die nell’Abbazia di San Martino delle Scale”, ha sottolineato l’arcivescovo diMichele Pennisi. Quest’anno ladi, tra le rassegne più importanti d’Europa, ...

MONREALE, 29 settembre – Rinascere da e con la musica, sfidando limiti e costrizioni che – specialmente in un momento storico come quello in cui ci ritroviamo coinvolti – la dimensione umana può trava ...