Spalletti | “Dobbiamo migliorare ancora | vi dico in che modo Anguissa da applausi Riserve? Non voglio chi si lamenta”

(Di domenica 26 settembre 2021) Lucianocommenta Napoli-Cagliari terminata 2-0 per gli azzurri: “Il Napoli ha già perso quando andiamo a cercare il pelo nell’uovo e comunque abbiamo già perso in questa stagione, col Benvento. Perché per noi quando indossiamo la maglia del Napoli è sempre una partita ufficiale“. Secondoil Napoli ha comunque dei margini di miglioramento: “Abbiamo tanta qualità sulla trequarti esfruttarla di più, concretizzando maggiormente le occasioni che creiamo“. Napoli-Cagliari: il video dei gol.a Dazn dopo Napoli-Cagliari insiste sulla necessità di “crescere. Con i sardi abbiamo fatto una buona partita, l’abbiamo gestita. Non abbiamo mai dovuto forzare machiudere prima le partite, anche perché il gol contro può sempre arrivare“. Secondo...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Mi aspetto un Cagliari organizzato. Dobbiamo dare il massimo sfruttando ciascuna qualità individuale i… - MondoNapoli : Spalletti: 'Dobbiamo crescere di personalità e di mentalità. Ambire alla Champions? Ecco cosa ci vuole' -… - anteprima24 : ** ##Napoli, #Spalletti: 'Dobbiamo ancora crescere, la gente si aspetta tanto da noi' ** - CagliariNews24 : ??? #Spalletti: «Avrei voluto chiuderla prima. Primo posto? Dobbiamo ancora crescere» - infoitsport : Giuntoli: 'Anguissa ci sta sorprendendo, Spalletti ha lavorato molto sulla mentalità. Dobbiamo tenere la testa nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Dobbiamo

stare con i piedi per terra e lavorare perchè la strada è lunga'. CORO - 'È un'emozione ... SARRI VS- 'No, sono due mister diversi e due squadre diverse.ci sta tirando su, ...mantenere i piedi per terra e valuteremo più avanti chi saremo ' ha sottolineato Giuntoli, che in conclusione si è soffermato sul tecnico: 'ha dato mentalità e consapevolezza . ...Ecco come il mister azzurro Luciano Spalletti ha commentato la partita e il trionfo della sua compagine. IN COSA DEVE CRESCERE IL NAPOLI- «Abbiamo già perso negli anni passati e contro il Benevento.Napoli-Cagliari, le parole di Luciano Spalletti al termine della vittoria: "Buona partita senza andare in affanno" ...