Napoli - Cagliari è Osimhen contro Joao Pedro | indovina il risultato

(Di domenica 26 settembre 2021) Nel Gioco Palinsesto gli appassionati di pronostici possono sfidarsi Gratis per vincere Buoni Amazon con un montepremi di 40.000 ( regolamento ). S tasera scende in campo l'undici di Luciano Spalletti ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliCagliari, tornelli aperti dalle ore 16:45. La società invita i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo all… - annapolitova66 : RT @RadioGenova: Italia 26 settembre 2021. Grandi manifestazioni contro l'obbligo del passaporto sanitario a Roma, Milano, Trieste, Padova,… - infoitsport : Napoli-Cagliari, Alvino: Gioca Politano. Spalletti farà turnover in Europa League” - Calcio_Casteddu : ??? Chi giocherà titolare contro il. #Napoli? ? Quale modulo gradireste stasera in campo? ??Ecco cosa voi tifosi av… - infoitsport : Serie A, il programma odierno: alle 18 il derby di Roma, stasera Napoli-Cagliari -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cagliari

Dail viaggio del 68 tra le ruote del Lotto. A proposito della ruota campana, lì abbiamo avvistato anche il 37 uscito poi anche su quella di Roma. Proprio sulla ruota capitolina è ...Il ritorno di Mazzarri sulla panchina dei Sardi sembrava aver scosso l'ambiente ma dopo l'ottimo pareggio in casa della Lazio, ilha perso la sfida in casa con l'Empoli piombando di nuovo in ...Il Napoli intende prolungare la striscia di vittorie che ha contraddistinto questo inizio di campionato: il Cagliari dell'ex Mazzarri è pronto a mettere ...Alla prima partita con la proprietà americana, Far West: doppia rimonta nel finale e Destro segnail 3-2 con una bottiglietta in mano ...