LIVE – Zverev/Rublev-Opelka/Shapovalov 4-1, Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 26 settembre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Zverev/Rublev e Opelka/Shapovalov, valido per la terza giornata della quarta edizione della Laver Cup 2021. Dopo il dominio europeo nel corso degli appuntamenti precedenti, la coppia formata dallo statunitense e dal canadese proverà a limitare le potenzialità del tedesco e del russo, ultimo duo peraltro favorito per il successo nel match specifico; importante tener d’occhio la resa al servizio di Opelka e le sue risposte anticipate, due ottime armi per il Team World, al fine di rendere meno amaro il passivo contro il Team World. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 18.00 italiane di domenica 26 settembre. Segui il LIVE su ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ile latestuale del confronto tra, valido per la terza giornata della quarta edizione dellaCup. Dopo il dominio europeo nel corso degli appuntamenti precedenti, la coppia formata dallo statunitense e dal canadese proverà a limitare le potenzialità del tedesco e del russo, ultimo duo peraltro favorito per il successo nel match specifico; importante tener d’occhio la resa al servizio die le sue risposte anticipate, due ottime armi per il Team World, al fine di rendere meno amaro il passivo contro il Team World. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 18.00 italiane di domenica 26 settembre. Segui ilsu ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Zverev-Auger Aliassime, Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - infoitsport : Laver Cup 2021: Resto del Mondo vs Europa (1-7). LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. Vittorie di Tsitsipas… - pulzetti7 : @DAZN_HELP_ITA uso dazn sullo stesso browser da un mese, lo stesso match zverev isner lo stavo seguendo sul medesim… - infoitsport : LIVE - Zverev-Isner, Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Laver Cup 2021 - Torna in campo Matteo Berrettini! In palio l’ultimo punto della prima giornata in q… -