LIVE F1 | GP Russia 2021 in DIRETTA | nuova griglia di partenza | penalizzato Bottas! Orario TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDOPO LA PENALITA’ DI BOTTAS BOTTAS CAMBIA LA POWER-UNIT: PARTIRA’ 17°GARA GPF1 IN CHIARO SU TV8 10.59 L’annuncio ufficiale della Mercedes. UPDATE: @ValtteriBottas will start the #nGP from P17 after taking his fifth Power Unit of the season. The Team has taken the tactical opportunity to add another PU into VB’s pool for the remainder of the season. pic.twitter.com/XEcq2ES6Fv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 26,10.55 E’ evidente la scelta tattica della Mercedes. Arretrando Bottas in fondo alla, il finlandese potrà fare da tappo al tentativo di rimonta di Max Verstappen, che partirà 20°. ...