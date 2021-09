LIVE – Berrettini-Auger Aliassime 5-6, Laver Cup 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 24 settembre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime, valevole per il secondo appuntamento tra Team Europe e Team World, riguardante a sua volta la Laver Cup 2021. L’azzurro è legato al canadese da un solido rapporto di amicizia, seppur la quarta edizione del suddetto torneo imponga che ci si applichi per la propria ‘fazione’ sportivamente definita; Berrettini potrà beneficiare della rapidità della superficie per garantirsi diventi punti diretti con servizio e dritto; strategia e speranza identica per il nordamericano, abile nell’uno-due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di venerdì 24 settembre. Segui il LIVE su Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL PROGRAMMA DEL ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Ile latestuale della disputa tra Matteoe Felix, valevole per il secondo appuntamento tra Team Europe e Team World, riguardante a sua volta laCup. L’azzurro è legato al canadese da un solido rapporto di amicizia, seppur la quarta edizione del suddetto torneo imponga che ci si applichi per la propria ‘fazione’ sportivamente definita;potrà beneficiare della rapidità della superficie per garantirsi diventi punti diretti con servizio e dritto; strategia e speranza identica per il nordamericano, abile nell’uno-due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, durante la serata di venerdì 24 settembre. Segui ilsu Sportface.it COME VEDERE IL MATCH IL PROGRAMMA DEL ...

Advertising

NedjaNav_55 : Auger-Aliassime vs Berrettini en directo HD Auger-Aliassime vs Berrettini live in HD - _Sport_Calcio_ : L'esordio di Matteo Berrettini ???????? Segui LIVE il match contro Auger-Aliassime #EurosportTENNIS | #LaverCup - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: L'esordio di Matteo Berrettini ?????? ?? Segui LIVE il match contro Auger-Aliassime: - Eurosport_IT : L'esordio di Matteo Berrettini ?????? ?? Segui LIVE il match contro Auger-Aliassime: - sportli26181512 : World Padel Tour, Lugo Open: fino a domenica il torneo spagnolo LIVE su Sky: Dal 24 al 26 settembre appuntamento co… -