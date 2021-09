Covid, news. Il bollettino: 3.797 nuovi casi e 52 morti. Tasso di positività a 1,4%. LIVE (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Giù le terapie intensive (-16) e i ricoveri (-97) secondo i dati del ministero della Salute. 277.508 i tamponi effettuati. Il farmaco anti-Covid è raccomandato alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre mentre è richiesta una valutazione relativamente al primo trimestre. Verso quarantena più breve per la scuola. Il sottosegretario alla Salute Costa: "L'obiettivo è stare in presenza" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 settembre 2021) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Giù le terapie intensive (-16) e i ricoveri (-97) secondo i dati del ministero della Salute. 277.508 i tamponi effettuati. Il farmaco anti-è raccomandato alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre mentre è richiesta una valutazione relativamente al primo trimestre. Verso quarantena più breve per la scuola. Il sottosegretario alla Salute Costa: "L'obiettivo è stare in presenza"

