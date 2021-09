Lega, Luca Morisi lascia la guida dei canali social (Di giovedì 23 settembre 2021) A quanto apprende l’AdnKronos, Luca Morisi, uomo chiave della gestione dei canali social di Matteo Salvini, avrebbe lasciato la guida dell’attività online della Lega. Guru dell’informazione social, professore universitario, Morisi, quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso Salvini per curare la comunicazione sul web del Carroccio. Morisi, da ultimo, è stato cooptato nella segreteria politica ‘allargata’ della Lega, lo scorso ottobre. Alla base della decisione, a quanto risulta, nessuna motivazione politica, ma scelte di ordine personale e familiare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) A quanto apprende l’AdnKronos,, uomo chiave della gestione deidi Matteo Salvini, avrebbeto ladell’attività online della. Guru dell’informazione, professore universitario,, quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso Salvini per curare la comunicazione sul web del Carroccio., da ultimo, è stato cooptato nella segreteria politica ‘allargata’ della, lo scorso ottobre. Alla base della decisione, a quanto risulta, nessuna motivazione politica, ma scelte di ordine personale e familiare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

reportrai3 : Al centro della vicenda Lfc (condannati in primo grado i commercialisti della Lega) anche l'imprenditore Francesco… - salvini_giacomo : Secondo l’AdnKronos Luca Morisi, ex spin doctor di Salvini e capo della “Bestia” social della Lega, ha lasciato il… - cristinapasque : RT @serebellardinel: Se ne va anche #Morisi dalla @LegaSalvini! Quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso #Salvini per curare la co… - cointeressenzah : RT @ultimora_pol: #Italia Luca #Morisi si è dimesso: non gestirà più i canali social della #Lega|ID. @ultimora_pol - anto5stars : RT @serebellardinel: Se ne va anche #Morisi dalla @LegaSalvini! Quasi dieci anni fa era stato scelto dallo stesso #Salvini per curare la co… -