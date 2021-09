Roberto Gualtieri, deputato del Pd ed ex ministro dell'Economia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roberto Gualtierideputato del Pd.Nato a Roma nel 1966, è laureato in Lettere e filosofia ed è stato professore associato di Storia contemporanea all'università La... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 settembre 2021)del Pd.Nato a Roma nel 1966, è laureato in Lettere e filosofia ed è stato professore associato di Storia contemporanea all'università La...

Advertising

gualtierieurope : ??DIRETTA Presentazione delle proposte per la riforma di #Roma Capitale: una nuova “Consiliatura Costituente” per… - gualtierieurope : ?? IN DIRETTA Dal Teatro Brancaccio per l’incontro “Cresciamo da Capitale: Insieme rinasce l’economia di Roma”. Par… - PizzutiL : RT @corinna_marzi: ???????????????? ?????????? ?????????????????? ?? ???? ???????? ?????? ?????????????????? ... di nuovo assente! A Roma sul palco Carlo Calenda, Virginia Raggi e… - mamelettrico : RT @tempoweb: #amministrative2021 Il candidato Pd #Gualtieri scappa da #Michetti ?? - tempoweb : #amministrative2021 Il candidato Pd #Gualtieri scappa da #Michetti ?? -