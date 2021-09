In rialzo la Borsa di Milano e gli altri mercati europei (Di mercoledì 22 settembre 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Si conferma quindi il recupero della vigilia sulle Borse europee, nonostante il tentativo fallito di rimbalzo a Wall Street dopo il lunedì nero dei mercati. Intanto, arrivano segnali incoraggianti dalla Cina, con Evergrande che ha comunicato che porterà a termine il pagamento di alcune cedole su bond del mercato interno. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell’1,79%. Invariato lo spread, che si posiziona a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,69%. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 settembre 2021) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principalidi Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Si conferma quindi il recupero della vigilia sulle Borse europee, nonostante il tentativo fallito di rimbalzo a Wall Street dopo il lunedì nero dei. Intanto, arrivano segnali incoraggianti dalla Cina, con Evergrande che ha comunicato che porterà a termine il pagamento di alcune cedole su bond del mercato interno. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,174. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), indell’1,79%. Invariato lo spread, che si posiziona a +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,69%. ...

