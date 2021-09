Soleil Sorge affossa Gianmaria Antinolfi: “Si è messo con Belen solo perché più famosa di Dayane, ora ha puntato Sophie per farsi una storiella” (Di martedì 21 settembre 2021) Soleil Sorge durante la notte – dopo la puntata del Grande Fratello Vip – ha deciso di sedersi sul rullo e asfaltare Gianmaria Antinolfi. Parlando con Clarissa e Sophie, Soleil ha dichiarato che Gianmaria ha fatto di tutto per diventare famoso e che ne ha avuto conferma quando l’ha visto sulla cover di Tv Sorrisi & Canzoni. “Appena l’ho visto ho pensato wow, è successo davvero quello che ho sempre creduto succedesse“. Ed ancora: “Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?“. Soleil Sorge: “Gianmaria? Per emergere ha puntato Sophie” Rivolgendosi poi a ... Leggi su biccy (Di martedì 21 settembre 2021)durante la notte – dopo la puntata del Grande Fratello Vip – ha deciso di sedersi sul rullo e asfaltare. Parlando con Clarissa eha dichiarato cheha fatto di tutto per diventare famoso e che ne ha avuto conferma quando l’ha visto sulla cover di Tv Sorrisi & Canzoni. “Appena l’ho visto ho pensato wow, è successo davvero quello che ho sempre creduto succedesse“. Ed ancora: “si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?“.: “? Per emergere ha” Rivolgendosi poi a ...

Advertising

GrandeFratello : Dinamica, empatica, diretta: Soleil Sorge stasera entrerà nella Casa di #GFVIP ?? - GrandeFratello : Il suo intento? Dire a tutti ciò che pensa... anche se dovesse essere scomodo! ?? Non è antipatica... semplicemente… - mariapialeto1 : Io pensando alle donne veramente stolkerate, sentire parlare in televisione di stalking da soleil sorge. #gfvip - AdrianaVolpeTV : RT @anailimeee: Momenti top della serata: -Adriana Volpe sempre sul pezzo, ha dimostrato a tutti cosa deve fare un’opinionista -La storia d… - Soleil_Sorge : In tutto ciò, vedo che in quella casa nessuno dice le cose in faccia al diretto interessato,tutti pronti a sparlare… -