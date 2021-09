Elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021: candidati, orari, legge elettorale. La guida completa (Di martedì 21 settembre 2021) Elezioni amministrative del 3-4 ottobre 2021: candidati, orari La guida Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 sono in programma le Elezioni amministrative che coinvolgeranno 1.157 comuni (qui la lista completa), tra cui anche 6 capoluoghi di Regione: Roma, Torino, Milano, Trieste, Bologna e Napoli. Al voto anche 14 città capoluogo di provincia, Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese, mentre nello stesso giorno si terranno anche le Elezioni Regionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle. Le Elezioni ... Leggi su tpi (Di martedì 21 settembre 2021)del 3-4LaDomenica 3 e lunedì 4sono in programma leche coinvolgeranno 1.157 comuni (qui la lista), tra cui anche 6 capoluoghi di Regione: Roma, Torino, Milano, Trieste, Bologna e Napoli. Al voto anche 14 città capoluogo di provincia, Pavia, Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, Varese, mentre nello stesso giorno si terranno anche leRegionali in Calabria e le suppletive della Camera dei deputati nei collegi di Siena-Arezzo e Roma-Primavalle. Le...

davidallegranti : Il centrodestra si sta impegnando parecchio per perdere le elezioni amministrative. - FidanzaCarlo : Ieri, in Piazza del Popolo a Roma, diecimila persone a sostenere @FratellidItalia per le prossime elezioni amminist… - carlaruocco1 : Ci vediamo questa sera, alle 19.30, in Via Romolo Vaselli 63, a Roma. Saremo insieme a @GiuseppeConteIT e… - claudiostefane1 : RT @FratellidItalia: ?? Alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, scegli #FratellidItalia ???? ?? #VotaFDI - Barabba1 : RT @ROBYBOX: Mi chiedo perché la Camera deve fermarsi la prossima settimana per le elezioni amministrative… le aziende mica si fermano, la… -