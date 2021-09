Biden | «Diplomazia implacabile» | lotta al cambiamento climatico e al Covid

Advertising

fattoquotidiano : Onu, Biden invoca la diplomazia dopo lo scontro sull’accordo Aukus: “Cooperiamo anche sulla pandemia”. E sulla Cina… - Agenzia_Ansa : Biden: 'Dopo l'Afghanistan inizia una nuova era di diplomazia'. Il presidente degli Stati Uniti interviene all'Asse… - serenel14278447 : Biden all'Onu: 'Inizia una nuova era di diplomazia e pace' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Biden: 'Dopo l'Afghanistan inizia una nuova era di diplomazia'. Il presidente degli Stati Uniti interviene all'Assemblea… - original_igi : Secondo @fattoquotidiano grazie a #biden inizia un'epoca spartiacque e la fine dell'interventismo... Dopo le guerre… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Diplomazia

...aiuti per combattere la fame e il cambiamento climatico U na nuova èra di "implacabile": è questa la promessa rivolta ieri al resto del mondo dal presidente degli Stati Uniti, Joe, ......un progetto globale di pace in cui gli Usa assumeranno il ruolo di apripista della "nuova era di". Sullo sfondo degli scenari internazionali di maggiore crisi, come l'Afghanistan,ha ...Milano, 21 set. Il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, ha presentato la richiesta in una lettera al segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. Muttaqi ha chiesto di parlare durante ...Un "decennio decisivo per il nostro mondo", "un punto di svolta nella storia" che, con il modo di affrontare sfide urgenti come l'emergenza climatica e la ...